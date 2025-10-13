Gesto choc a San Pietro urina sull’altare davanti a centinaia di persone | bloccato dagli agenti di sicurezza video

Un atto blasfemo e scioccante si è verificato a San Pietro lo scorso venerdì nella Basilica di San Pietro a Roma. Un uomo, dopo aver eluso il blocco degli agenti di sicurezza, ha raggiunto l’altare della Confessione e poi vi ha urinato. A riportare la notizia per primo è stato Il Tempo, che ha ricordato come lo scorso febbraio un altro uomo di origini romene fosse salito sull’altare, facendo cadere alcuni candelabri predisposti per una celebrazione liturgica. Anche Papa Leone XIV sarebbe stato informato dell’accaduto, apprendendo con sconcerto la notizia. Come ha sottolineato il quotidiano romano, non è da escludere che il pontefice voglia comprendere come sia stato possibile tutto ciò, chiedendo conto al servizio di sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

