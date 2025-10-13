Gestione dei rifiuti la Srr approva all’unanimità lo stralcio del Piano d’Ambito | tre bacini e nuovi impianti
Passo avanti nella riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nel territorio metropolitano. L’Assemblea dei soci della SRR Messina Area Metropolitana ha approvato all’unanimità lo stralcio del Piano d’Ambito, documento che ridisegna perimetri, modalità di affidamento dei servizi e localizzazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: gestione - rifiuti
SRR Messina Area Metropolitana, approvato stralcio piano d'ambito. - Nell'ambito di una strategia di semplificazione e ottimizzazione del ciclo dei rifiuti nel rispetto delle normative nazionali e regionali avviata ...
