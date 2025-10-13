Gestione dei rifiuti la Srr approva all’unanimità lo stralcio del Piano d’Ambito | tre bacini e nuovi impianti

Passo avanti nella riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nel territorio metropolitano. L’Assemblea dei soci della SRR Messina Area Metropolitana ha approvato allunanimità lo stralcio del Piano d’Ambito, documento che ridisegna perimetri, modalità di affidamento dei servizi e localizzazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

