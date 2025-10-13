George RR Martin | Il ritardo di Winds of Winter vi infastidisce? Ho sempre avuto problemi con le scadenze
L'autore de Il trono di spade, ospite del New York Comic Con, ha confessato di non essere orgoglioso dei ritardi accumulati. George R. R. Martin ha preferito togliersi subito il sassolino dalla scarpa, ammettendo di fronte al pubblico del New York Comic Con la sua responsabilità nel ritardo di The Winds of Winter, nuovo capitolo della saga de Le Cronache del ghiaccio e del fuoco che i fan bramano di leggere da anni. Il collega Joe Hill, moderatore dell'incontro, ha scherzato: "È meglio iniziare con la domanda a cui sono sicuro che la maggior parte delle persone in questa stanza desidera una risposta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
