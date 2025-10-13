' Genti d' Europa' in programma cinque incontri per riflettere sulla storia dell' uomo
Il Museo Civico di Storia Naturale e i Caschi Blu della Cultura sezione di Ferrara presentano il ciclo di cinque conferenze dal titolo ‘Genti d'Europa’ in programma dal 21 ottobre 2025 al 17 febbraio 2026 tra Palazzo Bonaccossi e la Sala dell'Arengo del Palazzo Municipale di Ferrara.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: genti - europa
la Repubblica. . Raja Shehadeh, avvocato palestinese difensore dei diritti umani, scrittore premiato in Europa e negli Stati Uniti, negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per un libro piccolo nelle dimensioni, ma enorme nel tema. Il titolo da solo dice tutto: ‘Che co - facebook.com Vai su Facebook
"Genti d'Europa": cinque incontri per riflettere sulla storia dell'uomo - Il Museo Civico di Storia Naturale e i Caschi Blu della Cultura sezione di Ferrara presentano il ciclo di cinque conferenze dal titolo " Genti d'Europa " in programma dal 21 ottobre 2025 al 17 ... Secondo cronacacomune.it