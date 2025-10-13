Genova il ristorante etnico usato come copertura per poter spacciare il crack e comprare auto di lusso
La coppia finita in manette insieme ad altre 18 persone gestiva il traffico di droga tra Sampierdarena e centro storico. Ma è stata tradita dal tenore di vita Era un bar di piazza Barabino a Sampierdarena la centrale di rifornimento di decine di spacciatori del centro storico genovese al cent. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
