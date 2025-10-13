Genova il ristorante etnico usato come copertura per poter spacciare il crack e comprare auto di lusso

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La coppia finita in manette insieme ad altre 18 persone gestiva il traffico di droga tra Sampierdarena e centro storico. Ma è stata tradita dal tenore di vita Era un bar di piazza Barabino a Sampierdarena la centrale di rifornimento di decine di spacciatori del centro storico genovese al cent. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

genova il ristorante etnico usato come copertura per poter spacciare il crack e comprare auto di lusso

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, il ristorante etnico usato come copertura per poter spacciare il crack e comprare auto di lusso

In questa notizia si parla di: genova - ristorante

“Affitti troppo alti nel centro di Genova”. Ivano Ricchebono trasferisce il suo ristorante

I vip di Genova e la cena a luci rosse in un ristorante chiuso, ma le foto girano su WhatsApp: scoppia il caso di revenge porn

Genova, orgia al ristorante tra medico, notaio, una cameriera e altre due persone, video e foto finiscono su WhatsApp

Cerca Video su questo argomento: Genova Ristorante Etnico Usato