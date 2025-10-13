Genova gli studenti occupano il Nautico il Fermi e l’Odero

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Questa protesta - si legge nel comunicato degli studenti del San Giorgio - è diretta sia contro il dirigente scolastico Paolo Fasce, da tempo oggetto di un'ostilità profonda da parte di tutto il corpo studentesco, sia contro le politiche che il governo italiano porta avanti su ordine di Washington, Bruxelles e Tel Aviv". Occupato anche lo scientifico di Sampierdarena. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

