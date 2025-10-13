Genoa testa al Parma | buone notizie per Vieira Quel giocatore è pronto al rientro
Genoa, ripresa degli allenamenti in vista del Parma: attesi i rientri dei nazionali. Per Vieira una sfida che si preannuncia decisiva Il Genoa si prepara a tornare in campo dopo la pausa per le nazionali, con l’obiettivo di ritrovare ritmo e concentrazione in vista della prossima sfida di campionato. Domani la squadra rossoblù riprenderà la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: genoa - testa
Abbonamenti 2025/2026: Inter in testa con la Roma, delude la Juve. Sorpresa Genoa
Live Genoa-Juventus 0-1, la sblocca Vlahovic di testa su calcio d’angolo
Genoa-Juve 0-1: Vlahovic lancia i bianconeri in testa alla classifica
La Lazio è in testa alla classifica di Serie A Women a punteggio pieno dopo due giornate. Nel prossimo match arriva la Juventus al Fersini staccata in classifica. Antonietta Castiello si gode la vittoria sul Genoa ma guarda già avanti alla sfida contro le cam - facebook.com Vai su Facebook
La Lazio porta a casa altri tre punti fondamentali contro il Genoa e resta in testa alla classifica. A decidere le reti di Simonetti e Goldoni, per il Genoa il goal di Vigilucci arriva solo all'84'. #serieawomen #calciofemminile #lazio - X Vai su X
Genoa, poker alla Virtus Entella (4-1). Il ct danese convoca Frendrup last minute - Al termine di quello che in genere viene definito “un buon galoppo”, i rossoblù ... Riporta primocanale.it
Genoa, un modulo senza ali. Parma: squadra senza spunti - Il Genoa di Patrick Vieira in estate era nato con determinati auspici tattici. Secondo sportcafe24.com