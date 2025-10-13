Genoa Shipping Week ai Magazzini del Cotone Noi gente di mare Evento inaugurale dedicato ai giovani

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro del mare è nelle mani dei giovani. È con questo messaggio che si è aperta la Genoa Shipping Week. “Noi, gente di mare”, questo il titolo della mattinata ai Magazzini del Cotone. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genoa shipping week ai magazzini del cotone noi gente di mare evento inaugurale dedicato ai giovani

© Ilsecoloxix.it - Genoa Shipping Week, ai Magazzini del Cotone “Noi, gente di mare”. Evento inaugurale dedicato ai giovani

In questa notizia si parla di: genoa - shipping

genoa shipping week magazziniGenoa Shipping Week, Genova celebra il mare tra tradizione, innovazione e futuro del porto - La Genoa Shipping Week 2025 apre ai Magazzini del Cotone con una giornata dedicata a mare, porti, giovani e futuro. Scrive ligurianotizie.it

Croce inaugura la Shipping Week: "Genova modello per l’Italia del mare" - Il primo a salire sul palco è stato Gianluca Croce, presidente di Assagenti, con un messaggio dedicato alle radici e al futuro del settore: “Iniziamo una settimana che alterna momenti ludici e congres ... Secondo primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Genoa Shipping Week Magazzini