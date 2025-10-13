Genoa Shipping Week ai Magazzini del Cotone Noi gente di mare Evento inaugurale dedicato ai giovani | Video

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro del mare è nelle mani dei giovani. È con questo messaggio che si è aperta la Genoa Shipping Week. “Noi, gente di mare”, questo il titolo della mattinata ai Magazzini del Cotone. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genoa shipping week ai magazzini del cotone noi gente di mare evento inaugurale dedicato ai giovani video

© Ilsecoloxix.it - Genoa Shipping Week, ai Magazzini del Cotone “Noi, gente di mare”. Evento inaugurale dedicato ai giovani | Video

In questa notizia si parla di: genoa - shipping

Genoa Shipping Week, ai Magazzini del Cotone “Noi, gente di mare”. Evento inaugurale dedicato ai giovani

genoa shipping week magazziniGenova Shipping Week, ai Magazzini del Cotone “Noi, gente di mare”. Evento inaugurale dedicato ai giovani - È con questo messaggio che si è aperta la Genoa Shipping Week. Scrive ilsecoloxix.it

genoa shipping week magazziniGenoa Shipping Week, Genova celebra il mare tra tradizione, innovazione e futuro del porto - La Genoa Shipping Week 2025 apre ai Magazzini del Cotone con una giornata dedicata a mare, porti, giovani e futuro. Da ligurianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Genoa Shipping Week Magazzini