Gennaro Sangiuliano in lista per FdI alle Regionali della Campania? In Rai scoppia la polemica

Napoli, 13 ottobre 2025 – Gennaro Sangiuliano verso un ritorno alla politica? Pare proprio di sì, anche se una conferma ufficiale ancora non c'è. Il giornalista ed ex ministro della Cultura potrebbe correre come capolista di Fratelli d’Italia alle prossime Regionali in Campania, in programma per il 23 e il 24 novembre. "Mi assumo la responsabilità, perché secondo me è stato un grande ministro della Cultura e soprattutto è stato un grande ministro della cultura per la Campania. Quindi io gli ho chiesto di essere candidato – ha detto qualche giorno fa Edmondo Cirielli, l'uomo su cui punta il centrodestra per conquistare la carica di governatore –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

