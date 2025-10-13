Gennaro Sangiuliano capolista di Fratelli d'Italia alle Regionali in Campania fa arrabbiare i giornalisti Rai

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista ed ex ministro è papabile capolista di Fratelli d'Italia alle Regionali in Campania. Il sindacato Usigrai: "La Tv di Stato non è una porta girevole. Se si candida si dimetta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gennaro - sangiuliano

