Gennaro Gattuso in conferenza | Non possiamo sbagliare per raggiungere i play-off

Siamo alla vigilia di Italia-Israele. Dopo lo spettacolare 5-4 dell’andata giocata in campo neutro in Ungheria, domani tornano in campo le due squadre che si giocano ad Udine il posto nei playoff (il primo, che porta direttamente alla manifestazione iridata è già prenotato dalla Norvegia) nel gruppo I. A raccontare la sfida il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso: “Sappiamo che non possiamo sbagliare, non possiamo commettere gli errori di un mese fa. Dobbiamo ancora raggiungere la qualificazione ai play-off. Domani dovremo fare attenzione, Israele si giocherà il tutto per tutto. Loro hanno qualità con i due attaccanti esterni e riescono ad avere superiorità numerica perché hanno giocatori bravi a saltare l’uomo. 🔗 Leggi su Oasport.it

