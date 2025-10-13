Gennaro Fasano | 35 anni di palchi TV e navi da crociera Con Noi Due rimette al centro chi è rimasto fuori da tutto
Un nuovo singolo per chi non ha mai smesso di crederci. C’è una generazione di musicisti che il mercato spesso non vede: professionisti cresciuti tra piano-bar, tournée, festival di provincia e set televisivi; artisti che hanno continuato a scrivere e a suonare quando i numeri non c’erano, quando non esistevano algoritmi da inseguire. Dentro questa generazione c’è Gennaro Fasano, 58 anni, pugliese, oltre trentacinque anni di carriera tra palchi, navi da crociera e TV, oggi al centro di un nuovo capitolo con “Noi Due” (Monocroma): una ballata che sceglie la via più semplice e più difficile insieme — dire la verità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: gennaro - fasano
Oltre Sanremo e TikTok: Gennaro Fasano riporta al centro gli artisti over 50 https://oltrelecolonne.it/oltre-sanremo-e-tiktok-gennaro-fasano-riporta-al-centro-gli-artisti-over-50/… via @Oltrelecolonne - X Vai su X
+++SERIE D, BARLETTA PRONTO PER IL FERRANDINA: PARLANO PIZZULLI E DI CILLO. FASANO FA VISITA ALLA VIRTUS FRANCAVILLA, HERACLEA PER CONFERMARSI - ECCELLENZA, BISCEGLIE VUOLE CONFERMARE L'OTTIMO MOMENTO - S - facebook.com Vai su Facebook
35 anni di palchi e piano bar: Gennaro Fasano torna con “Noi Due” - Cosa succede a chi persevera, ma resta fuori da tutto? politicamentecorretto.com scrive