Gennaro Fasano | 35 anni di palchi TV e navi da crociera Con Noi Due rimette al centro chi è rimasto fuori da tutto

Un nuovo singolo per chi non ha mai smesso di crederci. C’è una generazione di musicisti che il mercato spesso non vede: professionisti cresciuti tra piano-bar, tournée, festival di provincia e set televisivi; artisti che hanno continuato a scrivere e a suonare quando i numeri non c’erano, quando non esistevano algoritmi da inseguire. Dentro questa generazione c’è Gennaro Fasano, 58 anni, pugliese, oltre trentacinque anni di carriera tra palchi, navi da crociera e TV, oggi al centro di un nuovo capitolo con “Noi Due” (Monocroma): una ballata che sceglie la via più semplice e più difficile insieme — dire la verità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

