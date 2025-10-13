Tempo di lettura: 2 minuti “Si sta diffondendo un fenomeno sempre più preoccupante: le offese e le aggressioni verbali rivolte ai genitori di bambini disabili che chiedono semplicemente il rispetto dei parcheggi riservati”. Lo afferma in una nota l’associazione ‘la Battaglia di Andrea’ che da anni è impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità rivelando l’ultimo episodio avvenuto davanti alla scuola Marconi ad Afragola. Secondo quanto raccontato dall’associazione, una donna aveva occupato il posto riservato ai disabili e quando le è stato chiesto di liberarlo, prima ha risposto che sarebbe rimasta lì solo per pochi minuti poi ha reagito in modo aggressivo, minacciando di chiamare le forze di polizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Genitori bimbo disabile offesi per il posto auto riservato