generali crisostomo nuovo head of group strategic legal affairs

Nuova nomina in Generali, tra i principali gruppi assicurativi a livello europeo: Stefano Crisostomo assume l’incarico di Head of Group Strategic Legal Affairs. Entrato nel team legale di Generali nel 2017, Crisostomo vanta una solida esperienza in ambito giuridico e societario, essendosi occupato a lungo di operazioni complesse in settori chiave come M&A, corporate finance, mercati dei capitali, assicurazioni e due diligence. In precedenza Crisostomo aveva lavorato dal 2011 presso lo studio legale Cappelli RCCD, arrivando a ricoprire il ruolo di Associate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

