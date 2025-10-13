“In Italia il tema della differenza di genere è meno percepito rispetto altri paesi europei. E la condizione lavorativa delle donne resta critica, la percezione: senza maggiore partecipazione femminile il mercato del lavoro e la tenuta sociale rischiano di aggravarsi”, ha dichiarato il presidente Inapp Natale Forlani, a margine della presentazione a Roma del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gender gap, Forlani (Inapp): “Donne risorsa strategica, senza tenuta sociale a rischio”