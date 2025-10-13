Gemini ha una nuova scorciatoia per riassumere le pagine web su Android

Tuttoandroid.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gemini per Android guadagna la nuova funzione “Riassumi questa pagina”: è già disponibile per qualsiasi pagina su Google Chrome e non solo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

