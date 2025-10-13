Gemini ha una nuova scorciatoia per riassumere le pagine web su Android
Gemini per Android guadagna la nuova funzione “Riassumi questa pagina”: è già disponibile per qualsiasi pagina su Google Chrome e non solo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: gemini - nuova
Google estende all’app mobile di Gemini la nuova UI più pulita della schermata iniziale
Gemini sposa definitivamente la nuova brand identity che investe anche l’overlay
Google testa una nuova interfaccia compatta per Gemini Live: eccola in azione
"AI Enhanced Classification and Review": la nuova funzione che Google, a partire dal 10 ottobre, userebbe tramite l’IA di Gemini per esaminare i contenuti delle email scritte o ricevute su Gmail. Ne parla Alberto GIuffrè nella sua rassegna stampa - facebook.com Vai su Facebook
Gemini for Home ha una nuova casa #GoogleGemini #GoogleHome - X Vai su X
La schermata iniziale di Gemini potrebbe ricevere un restyling - Come quasi tutti i chatbot basati sull'intelligenza artificiale, Gemini ha coltivato fin dall'inizio un aspetto minimalista. Secondo androidiani.com
Gemini: in arrivo una nuova interfaccia? - Eppure, sembra che l’interfaccia grafica dei chatbot è rimasta sostanzialment ... Segnala tecnoandroid.it