Gemellini neonati morti nell’armadio a Reggio Calabria la 25enne risponde al gip | Enormi fragilità
“Ha risposto a tutte le domande” hanno spiegato al termine dell'interrogatorio di garanzia i legali della 25enne accusata di omicidio per soffocamento di due dei suoi bambini appena partoriti e occultamento dei corpi. "La Procura della Repubblica ha adottato massime cautele per la serenità della ragazza che ha enormi fragilità" hanno aggiunto gli avvocati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Reggio Calabria, gemellini neonati trovati morti nell’armadio: arrestata la madre
