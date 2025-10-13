Gemellati con Tel Aviv?Scontri a Milano

20.05 Tensione e tafferugli fuori Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo che l'Aula ha respinto lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. I manifestanti presenti in presidio hanno iniziato a spingere contro le transenne a protezione di Palazzo Marino urlando "vergogna". I poliziotti in tenuta antisommossa, a quel punto, li hanno respinti usando anche i manganelli. Gli attivisti stanno ora cercando di partire in corteo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

gemellati tel avivscontri milanoMilano resta gemellata con Tel Aviv: scontri e cariche davanti a Palazzo Marino. Timori per il corteo spontaneo - Appresa la bocciatura dell’ordine del giorno dei Verdi, i manifestanti Pro Pal tentano di sfondare il cordone delle forze dell’ordine ed entrare in Comune: respinti. Si legge su msn.com

