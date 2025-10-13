"> Un recupero da record per Matteo Politano, il “motore” instancabile del Napoli di Antonio Conte. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’esterno destro ha bruciato i tempi dopo la lesione al gluteo rimediata nella gara vinta contro il Genoa. L’infortunio aveva preoccupato lo staff tecnico, ma a distanza di pochi giorni Politano è già pronto a tornare in gruppo e punta con decisione alla convocazione per la sfida contro il Torino. Conte, che lo considera uno dei suoi uomini chiave, non vuole correre rischi in vista della Champions e dello scontro diretto con l’Inter, ma l’ex interista ha già dato segnali confortanti: il dolore è sparito e la condizione fisica migliora a vista d’occhio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Politano, recupero lampo”