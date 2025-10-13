Gazzetta dello Sport | Politano recupero lampo
"> Un recupero da record per Matteo Politano, il “motore” instancabile del Napoli di Antonio Conte. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’esterno destro ha bruciato i tempi dopo la lesione al gluteo rimediata nella gara vinta contro il Genoa. L’infortunio aveva preoccupato lo staff tecnico, ma a distanza di pochi giorni Politano è già pronto a tornare in gruppo e punta con decisione alla convocazione per la sfida contro il Torino. Conte, che lo considera uno dei suoi uomini chiave, non vuole correre rischi in vista della Champions e dello scontro diretto con l’Inter, ma l’ex interista ha già dato segnali confortanti: il dolore è sparito e la condizione fisica migliora a vista d’occhio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: gazzetta - sport
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, in volo da te”
Gazzetta dello Sport: “Il Napoli alza l’asticella: De Bruyne simbolo della nuova era. Ingaggi su del 25%”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Estupinan, Milan ci sei”
Sport - Questa domenica mattina, 12 ottobre, grazie a una copia della Gazzetta dello Sport del 12 giugno 1972 pubblicata come inserto, i legnanesi hanno fatto un tuffo nel passato ritrovando un frammento della propria identità calcistica: il Legnano Calcio - facebook.com Vai su Facebook
La prima pagina della Gazzetta di oggi: PIO MIO Le notizie http://trib.al/cGNgwIi - X Vai su X
Gazzetta dello Sport: “Politano, recupero lampo” - Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’esterno destro ha bruciato i tempi dopo la lesione al gluteo ri ... Come scrive napolipiu.com
Politano potrebbe rientrare già col Torino (Gazzetta) - Matteo Politano potrebbe rientrare già nel match contro il Torino di sabato. Scrive ilnapolista.it