"> Se non ora, quando? La fase di rodaggio è finita. Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli entra nel vivo della stagione: sette partite in ventidue giorni, un tour de force che rappresenta qualcosa di più di un esame. È il momento della verità per i nuovi acquisti, quelli che finora hanno trovato meno spazio e che ora dovranno dimostrare di poter essere parte integrante del progetto di Antonio Conte. Come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, i big come De Bruyne e Hojlund fanno corsa a parte, fuori dal gruppo dei giocatori “da inserire gradualmente”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, è l’ora dei nuovi”