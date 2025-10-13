Gaza tutto pronto per rilascio ostaggi

7.00 L'ala militare di Hamas ha pubblicato l'elenco dei 20 ostaggi che saranno rilasciati vivi oggi. L'elenco, reso noto a ridosso dell'orario previsto per l'inizio dei rilasci, conferma la lista israeliana. La Croce Rossa sta raggiungendo Deir al Balah, nel centro della Striscia. Idf "pronte a ricevere altri ostaggi", informa una nota dell'esercito israeliano Alle famiglie è stato detto che il rilascio avverrà in due fasi, alle 8 (le 7 ora italiana) e la seconda fra le 9 e le 10. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

