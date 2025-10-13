Gaza tutto pronto per rilascio ostaggi
7.00 L'ala militare di Hamas ha pubblicato l'elenco dei 20 ostaggi che saranno rilasciati vivi oggi. L'elenco, reso noto a ridosso dell'orario previsto per l'inizio dei rilasci, conferma la lista israeliana. La Croce Rossa sta raggiungendo Deir al Balah, nel centro della Striscia. Idf "pronte a ricevere altri ostaggi", informa una nota dell'esercito israeliano Alle famiglie è stato detto che il rilascio avverrà in due fasi, alle 8 (le 7 ora italiana) e la seconda fra le 9 e le 10.
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”
Gaza, entrano i primi aiuti. Msf: "Qui serve tutto, anche personale. Niente limiti all'accesso"
Il contributo italiano alla ricostruzione di Gaza è ancora tutto da definire. Domani in Egitto è attesa anche Giorgia Meloni per la firma del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Cosa può offrire l'Italia e che cosa già sta facendo nella Striscia
Gaza, governo: rilascio prime ore lunedì. Famiglie ostaggi: in diretta da mezzanotte. LIVE
Gaza, ore decisive per rilascio ostaggi. Trump: "Guerra è finita". Netanyahu: "Inizia nuovo cammino" - "Nessun funzionario israeliano parteciperà", ha confermato all'Afp Shosh Bedrosian, portavoce di Netanyahu.