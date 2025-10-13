Gaza Trump verso Israele sull’Air Force One | Sarà fantastico tutti sono felici
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump parla con i giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre si dirige in Israele, nel giorno in cui Hamas rilascia gli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre e ancora in vita. “Si dovrà iniziare rimuovendo molte strutture che sono rase al suolo. È come un sito in demolizione. Ci sono strutture che sono molto pericolose. Se non sono cadute, cadranno da sole”, ha affermato il capo della Casa Bianca parlando della situazione nella Striscia di Gaza. “È sempre stata un’area molto, molto strana. È sempre stata piena di problemi. Problemi religiosi, problemi come nessun altro posto, probabilmente nel mondo”, ha aggiunto ancora Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it
