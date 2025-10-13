Gaza Trump segue il rilascio degli ostaggi dall’Air Force One | La guerra è finita Portavoce Casa Bianca | La storia mentre accade
Donald Trump ha seguito il rilascio dei primi sette ostaggi israeliani guardando la diretta streaming dall’Air Force One, che lo sta portando a Tel Aviv, dove lo attende una folla in festa. Le immagini live di ciò che accade nell’aereo presidenziale sono state pubblicate sui social dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. “ La storia mentre accade”, ha scritto Leavitt, postando una foto della televisione che sull’aereo trasmetteva immagini da Gaza e da Israele. La portavoce ha anche pubblicato una foto della vista dal finestrino dell’Air Force One sulla quale sta viaggiando insieme al presidente Usa: “È una nuova alba in Medio Oriente”, ha scritto su X. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
