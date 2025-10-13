Gaza Trump parla alla Knesset | Israele ha vinto ora la pace In Egitto oltre 20 leader per l’accordo | Netanyahu non va

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gaza trump parla alla knesset israele ha vinto ora la pace in egitto oltre 20 leader per l8217accordo netanyahu non va

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Trump parla alla Knesset: “Israele ha vinto, ora la pace”. In Egitto oltre 20 leader per l’accordo: Netanyahu non va

In questa notizia si parla di: gaza - trump

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

Trump oggi presiede riunione su Gaza

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

gaza trump parla knessetIl discorso di Trump alla Knesset - Dopo il rilascio dei venti ostaggi vivi da parte di Hamas, il presidente americano Donald Trump parla al Parlamento israeliano. ilfoglio.it scrive

gaza trump parla knessetGaza, l'arrivo di Trump alla Knesset - (LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato alla Knesset, il Parlamento israeliano, dove terrà il suo discorso sull'accordo di ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Parla Knesset