Gaza Trump alla Knesset | La vittoria di Israele porti la pace in Medioriente | Rilasciati da Hamas tutti i venti ostaggi

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come previsto dall'accordo, sono stati liberati quasi duemila detenuti palestinesei: i bus con a bordo i prigionieri sono arrivati a Ramallah. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza trump alla knesset la vittoria di israele porti la pace in medioriente rilasciati da hamas tutti i venti ostaggi

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Trump alla Knesset: "La vittoria di Israele porti la pace in Medioriente" | Rilasciati da Hamas tutti i venti ostaggi

In questa notizia si parla di: gaza - trump

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

Trump oggi presiede riunione su Gaza

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

gaza trump knesset vittoriaGaza, Trump parla alla Knesset: “Israele ha vinto, ora la pace”. In Egitto oltre 20 leader per l’accordo: Netanyahu non va - Un’ospedale di Tel Aviv é stato allertato per la visita del presidente Usa Donald Trump a due dei rapiti rilasciati questa mattina da Hamas, i fratelli Gali e Ziv Berman. Secondo ilfattoquotidiano.it

gaza trump knesset vittoriaGaza, l'arrivo di Trump alla Knesset - (LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato alla Knesset, il Parlamento israeliano, dove terrà il suo discorso sull'accordo di ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Knesset Vittoria