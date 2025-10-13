Gaza Trump alla Knesset | Fine del terrore e della morte inizia epoca di fede e speranza
(LaPresse) “ Questa non è solo la fine di una guerra, è la fine dell’epoca del terrore e della morte, e l’inizio di un’era di fede, di speranza e di Dio. È l’inizio di una grande intesa e di un’armonia duratura per Israele e per tutte le nazioni di quella che presto sarà una regione davvero magnifica, ne sono fermamente convinto”. È un passaggio del discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, davanti alla Knesset, il Parlamento israeliano. “È un trionfo incredibile per Israele e per il mondo vedere tutte queste nazioni lavorare insieme come partner per la pace, ed è piuttosto raro vederlo, ma questa volta è successo”, ha sottolineato Trump, che poi ha espresso profonda riconoscenza a tutte le nazioni del mondo arabo e musulmano che si sono unite per fare pressione su Hamas affinché rilasciasse gli ostaggi e li riportasse a casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
