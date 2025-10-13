Gaza tregua Israele-Hamas | Rilasciati i primi sette ostaggi Trump | La guerra è finita

Fanpage.it | 13 ott 2025

Le notizie di oggi dopo il cessate il fuoco e la tregua a Gaza tra Israele e Hamas: liberati gli ostaggi israeliani come prevede l’accordo di Trump. Il Presidente Usa è arrivato in Israele prima di andare in Egitto per la firma ufficiale dell’accordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaza, accordo Israele-Hamas per la tregua: chi sono gli ostaggi che verranno liberati - L'intesa per il cessate il fuoco a Gaza, ratificata dal governo israeliano, stabilisce il ritiro delle Idf fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell'accordo e il rilascio da parte di Hamas di t ... Da tg24.sky.it

