Gaza tragedia e destino incrociato | il piccolo Saed muore in Italia mentre il padre torna in libertà

Il bambino, arrivato a Roma per ricevere cure oncologiche non disponibili a Gaza, è morto all'Umberto I. Nelle stesse ore il padre veniva liberato da una prigione israeliana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, tragedia e destino incrociato: il piccolo Saed muore in Italia mentre il padre torna in libertà

