Gaza sono tutti liberi i 20 ostaggi israeliani in vita | i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati Il videomessaggio | La guerra è finita ti amo

Vanityfair.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

gaza sono tutti liberi i 20 ostaggi israeliani in vita i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati il videomessaggio la guerra 232 finita ti amo

© Vanityfair.it - Gaza, sono tutti liberi i 20 ostaggi israeliani in vita: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati. Il videomessaggio: «La guerra è finita, ti amo»

In questa notizia si parla di: gaza - sono

Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a  47  miglia da Gaza»

I 48 del mondo di sotto: chi sono gli ostaggi ancora a Gaza, nelle mani di Hamas

Tornano gli aiuti a Gaza: pronte 170mila tonnellate. “La priorità sono le tende”

gaza sono tutti liberiGaza, liberati tutti gli ultimi 20 ostaggi rimasti in vita. Festa in Israele e tributo a Trump - Restituiti alla vita dalle tenebre di Gaza, sopravvissuti all'inferno di Hamas. Da iltempo.it

gaza sono tutti liberiGaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ... Riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Sono Tutti Liberi