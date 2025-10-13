In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gaza, sono tutti liberi i 20 ostaggi israeliani in vita: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati. Il videomessaggio: «La guerra è finita, ti amo»