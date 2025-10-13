Gaza solo 4 corpi restituiti da Hamas

Servizitelevideo.rai.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.41 Solo 4 dei 28 ostaggi israeliani deceduti sono stati restituiti ad Israele. Hamas aveva avvertito delle difficoltà a localizzarli. Il forum delle famiglie protesta: "Questo rappresenta una violazione dell'accordo e ci aspettiamo che il governo e i mediatori adottino misure immediate per porre rimedio a questa grave ingiustizia". "Stanno cercando i corpi. Ne troveranno diversi". Cosi in Egitto Trump,parlando degli ostaggi senza vita. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

