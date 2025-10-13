Il rapper milanese, in un episodio di Pulp Podcast, ha rispedito al mittente le accuse di complicità rivendicando il suo impegno alla causa palestinese, nata ben prima della militanza di Ghali: "Dov’eri quando 11 anni fa parlavo di Palestina?” "Il rap è morto, è tutto un gran teatro". All'ind. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, scontro Ghali- Fedez, il primo: "Rapper zitti per soldi, complici del genocidio", la replica: "Hai collaborato con brand pro israele" - VIDEO