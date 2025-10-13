Gaza scontro Ghali- Fedez il primo | Rapper zitti per soldi complici del genocidio la replica | Hai collaborato con brand pro israele  - VIDEO

Il rapper milanese, in un episodio di Pulp Podcast, ha rispedito al mittente le accuse di complicità rivendicando il suo impegno alla causa palestinese, nata ben prima della militanza di Ghali: "Dov’eri quando 11 anni fa parlavo di Palestina?” "Il rap è morto, è tutto un gran teatro". All'ind. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, scontro Ghali- Fedez, il primo: "Rapper zitti per soldi, complici del genocidio", la replica: "Hai collaborato con brand pro israele" - VIDEO

