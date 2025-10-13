Gaza Riviera Trump insiste sul progetto in collaborazione con Blair | Per ora solo macerie ma con il passare degli anni sarà molto bella

Secondo i dati più recenti del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep), infatti, circa il 78% dei 250 mila edifici stimati nella Striscia risulta distrutto o gravemente danneggiato, con un volume complessivo di 61 milioni di tonnellate di macerie: 17 volte la somma di tutti i detriti pro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “Gaza Riviera”, Trump insiste sul progetto in collaborazione con Blair: “Per ora solo macerie, ma con il passare degli anni sarà molto bella”

In questa notizia si parla di: gaza - riviera

La riviera di Gaza: il video (generato con l'IA) della ministra israeliana

Gaza, il video choc della ministra israeliana Gila Gamliel: «O noi o loro!». Riviera con yacht, spiagge da sogno e Trump tower

Gaza, cosa c'è nel video choc della ministra israeliana Gila Gamliel: «O noi o loro!». Riviera con yacht, spiagge da sogno e Trump tower

"È come un cantiere di demolizione. Bisogna sbarazzarsi di quello che c'è lì": così Trump ha risposto a bordo dell'Air force One ai giornalisti riferendosi a Gaza. Alla domanda se il progetto Gaza Riviera sia ancora in piedi, ha affermato di non sapere se ciò sar - X Vai su X

Oggi Gaza trattiene il fiato, a un passo dal cessate il fuoco. E mentre il mondo cerca di immaginare la ricostruzione, qualcuno ha parlato di resort... come visione, come simbolo. Da un lato le macerie, dall’altro la “Riviera di Gaza”, come è stata chiamata. La bell - facebook.com Vai su Facebook

Trump: “Gaza Riviera? Non so, per ora è devastata. Bisogna sbarazzarsi di quello che c’è lì” - Donald Trump parla di Gaza come di “un cantiere di demolizione” e scrive alla Knesset: “Un grande e bel giorno”. blitzquotidiano.it scrive

Trump, Gaza Riviera? non so, per ora è devastata - Bisogna sbarazzarsi di quello che c'è lì": Così Donald Trump ha risposto a bordo dell'Air force One ai giornalisti riferendosi agli edifici danneggiati ... Segnala msn.com