Gaza rilasciati tutti gli ostaggi Grande festa a Tel Aviv

Ilgiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno tanto atteso è arrivato: inizia la liberazione degli ostaggi di Hamas. La loro liberazione avverrà in tre punti diversi della Striscia. Netanyahu: "È un evento storico".A Tel Aviv migliaia di persone in piazza. I 1.966 prigionieri palestinesi che dovrebbero essere rilasciati oggi da Israele, nell'ambito dello scambio tra ostaggi e detenuti nella Striscia di Gaza, sono saliti a bordo di autobus all'esterno dalle carceri israeliane. Intanto il presidnte Usa Donald Trump è partito per il Medioriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gaza rilasciati tutti gli ostaggi grande festa a tel aviv

© Ilgiornale.it - Gaza, rilasciati tutti gli ostaggi. Grande festa a Tel Aviv

In questa notizia si parla di: gaza - rilasciati

Gaza, la guerra sta per finire? Hamas ha accettato (in parte) il piano di Donald Trump: ecco quando saranno rilasciati gli ostaggi

Gaza, lunedì i negoziati in Egitto. Netanyahu: «Vicini al traguardo, tutti gli ostaggi saranno rilasciati e l’Idf resterà nella Striscia» – La diretta

Netanyahu: «Vicini al traguardo, tutti gli ostaggi saranno rilasciati e l’Idf resterà a Gaza». Trump: «Tregua immediata con il sì di Hamas» – La diretta

gaza rilasciati tutti ostaggiSono stati rilasciati i primi sette ostaggi israeliani - Intanto Trump è arrivato in Israele, e sono in corso i preparativi per la liberazione di centinaia di detenuti palestinesi ... Scrive ilpost.it

gaza rilasciati tutti ostaggiGaza, liberati tutti gli ultimi 20 ostaggi rimasti in vita. Festa in Israele e tributo a Trump - Restituiti alla vita dalle tenebre di Gaza, sopravvissuti all'inferno di Hamas. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Rilasciati Tutti Ostaggi