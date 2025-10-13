Gaza rilasciati i quasi 2mila prigionieri palestinesi; ostaggi Israele accolti con kit tablet cellulare e biglietto scritto a mano da Netanyahu

Israele aveva annunciato che avrebbe atteso la liberazione di tutti gli ostaggi prima di procedere al rilascio dei prigionieri, ma ha scelto di anticipare la misura, nonostante Hamas non abbia ancora consegnato le salme degli altri 28 ostaggi Israele ha annunciato la liberazione di quasi 2mil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

