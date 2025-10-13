Gaza rilasciati i primi 7 ostaggi israeliani attesi altri 13 in mattinata e liberazione 1718 prigionieri palestinesi Trump a Tel Aviv - VIDEO

Sette ostaggi israeliani sono stati consegnati alla Croce Rossa da Hamas a Gaza: sono Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ehal e Guy Gilboa-Dallal Mattinata storica quella di lunedì 13 ottobre a Gaza: è quella del rilascio dei 20 ostaggi israeliani rimasti in v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, rilasciati i primi 7 ostaggi israeliani, attesi altri 13 in mattinata e liberazione 1718 prigionieri palestinesi, Trump a Tel Aviv - VIDEO

