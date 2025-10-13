Gaza rilascia i primi ostaggi Trump atteso in Israele

La lista trasmessa da Hamas conferma ciò che a Gerusalemme si sapeva: a tornare oggi in Israele saranno soltanto uomini, tutti giovani. Il più anziano ha 48 anni. Nessuno degli ostaggi anziani sequestrati il 7 ottobre è sopravvissuto; donne e bambini erano stati liberati nei precedenti scambi o risultano deceduti. Nelle prossime ore, forse già in serata, saranno consegnati anche i resti di 28 prigionieri, chiusi in altrettanti sacchi funebri. Le famiglie attendono nella base di Re’im, allestita al confine sud, dove gli elicotteri militari sono pronti a trasferire i liberati verso tre ospedali diversi, a seconda delle loro condizioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

