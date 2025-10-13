Gaza reporter palestinese di Al Jazeera Saleh Al-Jaafrawi ucciso con 7 colpi d' arma da fuoco da banda armata ribelle sostenuta da Israele - VIDEO

Il giornalista Saleh Al-Jaafrawi, noto per i suoi reportage dalla Striscia di Gaza, è stato ucciso nel quartiere di Sabra Ennesimo giornalista ucciso nel genocidio di Gaza. Il reporter palestinese Saleh Al-Jaafrawi è stato assassinato con 7 colpi d'arma da fuoco a Sabra, un quartiere di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

