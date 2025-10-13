Gaza reporter palestinese di Al Jazeera Saleh Al-Jaafrawi ucciso con 7 colpi d' arma da fuoco da banda armata ribelle sostenuta da Israele - VIDEO
Il giornalista Saleh Al-Jaafrawi, noto per i suoi reportage dalla Striscia di Gaza, è stato ucciso nel quartiere di Sabra Ennesimo giornalista ucciso nel genocidio di Gaza. Il reporter palestinese Saleh Al-Jaafrawi è stato assassinato con 7 colpi d'arma da fuoco a Sabra, un quartiere di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - reporter
Al Jazeera, 'uccisi in un raid d'Israele 4 reporter a Gaza'
A Gaza non reporter ma 10 influencer
«Senza intervento immediato, gli ultimi reporter a Gaza moriranno» allerta l'AFP
Il reporter palestinese è stato raggiunto da sette colpi d’arma da fuoco a Gaza City. Diverse fonti locali parlano di un’«esecuzione» compiuta da milizie collaborazioniste - facebook.com Vai su Facebook
Saleh al-Jaafarawi, 34 anni, reporter e documentarista palestinese, è stato ucciso a Gaza City nel quartiere di al-Sabra poche ore dopo l’annuncio del cessate il fuoco. Lavorava per diversi media locali e internazionali, tra cui Al-Kofiya TV, e documentava la di - X Vai su X
Ancora sangue a Gaza (nonostante il cessate il fuoco): ucciso il giornalista palestinese Saleh Aljafarawi - Saleh Aljafarawi, anche lui giornalista, 28 anni, è stato ucciso durante gli scontri nel quartiere Sabra, a Gaza City. Riporta greenme.it
La morte del giornalista palestinese mette in luce la violenza continua a Gaza - La morte del giornalista Saleh Aljafarawi a Gaza mette in luce i pericoli che affrontano i reporter nelle zone di guerra. Come scrive notizie.it