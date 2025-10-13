Gaza report Onu | 61mln tonnellate di macerie prodotte da bombardamenti Idf fino a 15 anni per rimuoverle circa 12mila corpi sotto i detriti
Le Nazioni Unite hanno stimato che solo la fase iniziale potrebbe durare fino a 15 anni, ipotizzando l’impiego costante di 105 camion da 19 tonnellate, operativi 8 ore al giorno per 30 giorni al mese La distruzione delle infrastrutture nella Striscia di Gaza ha raggiunto proporzioni senza pre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
“Gaza, in 40 giorni 800 morti in attesa di aiuti”: il report Onu. L’Idf parla di “incidenti”: “Imparata la lezione” - E’ un calcolo elaborato dall’Onu in base alle informazioni arrivate dal 27 ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Gaza, entrano le prime provviste italiane. La Farnesina: sono affidate all'Onu - Sono entrati ieri nella Striscia di Gaza i primi nove dei quindici camion finanziati dal governo italiano tramite il progetto Food for Gaza, donati al Programma alimentare dell'Onu (Pam). Lo riporta ilgazzettino.it