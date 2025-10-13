Gaza regolamento di conti fra clan rivali | decine di morti

A Gaza City, in queste ore, si contano oltre 27 morti nei regolamenti di conti fra clan rivali. In questa fase delicatissima riemergono infatti le tensioni fra bande armate. Secondo la "Bbc", tra le vittime c'è anche il figlio del dirigente di Hamas Basem Naim. Dopo l'accordo di pace, inizia dunque una fase piena di incognite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, regolamento di conti fra clan rivali: decine di morti

In questa notizia si parla di: gaza - regolamento

Nota disciplinare a 25 classi di un liceo per lo sciopero pro-Gaza: genitori si ribellano, ma la dirigente chiarisce: “Applicato il regolamento”

Gaza. Mentre gli sfollati da sud tornano verso Gaza city e altri centri abitati, è in corso un ampio regolamento di conti tra Hamas e le milizie Abu Shabaab, al-Astal, Helles e al-Mansi alleate di Israele in modo aperto o in segreto. Si parla di molti arresti e anche - X Vai su X

Saleh al-Jafarawi, noto influencer di Gaza ucciso durante gli scontri tra Hamas e le milizie - facebook.com Vai su Facebook

Hamas e la resa dei conti nella Striscia con i clan rivali. Le ipotesi sul disarmo del gruppo islamista: condizioni e scenari - Israele arma i gruppi rivali mentre si discute del disarmo del movimento islamista ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

La guerra tra clan per il controllo di Gaza: ucciso anche l'influencer di Hamas - Jaafari, è rimasto ucciso a Gaza City poche ore dopo la tregua tra Hamas e Israele: sono feroci gli scontri fra la milizia islamica e i clan che hanno cercato ... Si legge su today.it