Gaza ostaggi verso il ritorno | Evento storico per Israele Trump andrà a trovarli Netanyahu | Quando saranno salvi scarcereremo 1950 palestinesi

Yelena Giler aveva 56 anni ed era la madre di Slava Giler, un venticinquenne che fu ammazzato dai terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023 al festival musicale Nova. L?altro giorno si è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gaza, ostaggi verso il ritorno: «Evento storico per Israele». Trump andrà a trovarli, Netanyahu: «Quando saranno salvi scarcereremo 1950 palestinesi»

