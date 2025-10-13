Gaza ostaggi tornano a casa | Evento storico per Israele Trump andrà a trovarli Netanyahu | Quando saranno salvi scarcereremo 1950 palestinesi

Yelena Giler aveva 56 anni ed era la madre di Slava Giler, un venticinquenne che fu ammazzato dai terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023 al festival musicale Nova. L?altro giorno si è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Sa'ar, Consiglio di Sicurezza dell'Onu su ostaggi a Gaza (2)

Israele invade Gaza City: via all'assalto finale  con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»

gaza ostaggi tornano casaGli ostaggi di Gaza tornano a casa: resa di Hamas dopo 737 giorni di prigionia - Sono 48 gli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023 nel sud di Israele e trattenuti per oltre due anni nella Striscia di Gaza. Scrive msn.com

gaza ostaggi tornano casaGaza, i soldati israeliani si ritirano: i profughi tornano a casa, senza sapere cosa ritroveranno - C’è un gesto che si perderebbe facilmente nell’inondazione di foto e video che documentano l’inizio di una giornata storica. ilmessaggero.it scrive

