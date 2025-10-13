Gaza ostaggi israeliani liberati | la madre di Matan Zangauker al telefono col figlio
Einav Zangauker, la madre dell’ ostaggio israeliano Matan, ha parlato con lui al telefono per la prima volta in due anni, dopo essere stato rilasciato da Hamas a Gaza. Matan Zangauker è uno dei primi sette ostaggi liberati oggi nell’ambito dell’accordo sul cessate il fuoco che ha interrotto due anni di guerra tra Israele e l’organizzazione islamista palestinese nella devastata Striscia di Gaza. “Stai tornando a casa, state tornando tutti a casa. Ti amo. Grazie a Dio la guerra è finita. La guerra è finita. Stai tornando a casa, sei la mia vita. Stai tornando a casa. Non c’è nessuna guerra!”, ha detto la donna, commossa, al figlio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
