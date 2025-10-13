Gaza ore decisive per rilascio ostaggi Trump | Guerra è finita Netanyahu | Inizia nuovo cammino

Periodicodaily.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ore decisive per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato di non sapere con precisione quando l'organizzazione libererà i 20 ostaggi vivi che detiene nel corso della giornata di oggi lunedì 13 ottobre, ma prevede che il rilascio avvenga in mattinata secondo quanto riporta il Times . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - decisive

Gaza, ore decisive per l’occupazione. Oggi il gabinetto

Gaza, ore decisive per la pace: domani in Egitto i negoziati

gaza ore decisive rilascioGaza, ore decisive per rilascio ostaggi. Trump: "Guerra è finita". Netanyahu: "Inizia nuovo cammino" - "Nessun funzionario israeliano parteciperà", ha confermato all'Afp Shosh Bedrosian, portavoce di Netanyahu. Scrive adnkronos.com

gaza ore decisive rilascioOstaggi ore decisive per il rilascio. Netanyahu "Giorno storico ma la lotta non è finita" - Trump: "In Israele e nei Paesi musulmani esultano tutti" "E' un onore esserne parte", ha detto ancora Trump ai giornalisti prima di partire per il Medio Oriente. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Ore Decisive Rilascio