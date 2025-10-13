Gaza ore decisive per rilascio ostaggi Trump | Guerra è finita Netanyahu | Inizia nuovo cammino

(Adnkronos) – Ore decisive per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato di non sapere con precisione quando l'organizzazione libererà i 20 ostaggi vivi che detiene nel corso della giornata di oggi lunedì 13 ottobre, ma prevede che il rilascio avvenga in mattinata secondo quanto riporta il Times . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: gaza - decisive

