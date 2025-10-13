Gaza ore chiave per gli ostaggi | Trump parla di pace Netanyahu frena

Ore sospese tra speranza e timore a Gaza e in Israele: la liberazione degli ostaggi trattenuti da Hamas entra nelle sue ore più delicate, mentre sullo sfondo si intrecciano diplomazia, promesse e ferite ancora aperte. La giornata di lunedì 13 ottobre 2025 si annuncia come una prova di verità per tutti. Le ore decisive per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gaza, ore chiave per gli ostaggi: Trump parla di pace, Netanyahu frena

In questa notizia si parla di: gaza - chiave

Vertice in Alaska, Meloni ai leader europei: “Serve pace giusta e dignitosa. Ruolo chiave degli arabi per Gaza”

Gioia Tauro, Chiave di Volta promuove una rete per l'accoglienza dei bambini di Gaza

Gioia Tauro, Chiave di Volta promuove una rete per l'accoglienza dei bambini di Gaza

Il rabbino Rosen e il #dialogointerreligioso come chiave della tregua a #Gaza - X Vai su X

Con il generale Vincenzo Camporini, ex Capo di Stato Maggiore della Difesa e dell’Aeronautica abbiamo approfondito alcuni scenari geopolitici attuali, tra cui il Piano Trump per la risoluzione della tragica situazione nella Striscia di Gaza: "Il ruolo chiave li gio Vai su Facebook

Gaza, tregua Israele-Hamas: Rilasciati i primi sette ostaggi. Trump: “La guerra è finita”, ultime notizie - Le notizie di oggi dopo il cessate il fuoco e la tregua a Gaza tra Israele e Hamas: liberati i primi sette ostaggi israeliani come prevede l’accordo ... Secondo fanpage.it

Liberati tutti i 20 ostaggi israeliani a Gaza. Trump in Israele: “La guerra è finita” – DIRETTA - Lacrime e applausi a Tel Aviv: i familiari riabbracciano i propri cari dopo oltre 700 giorni di attesa: “È finito l’incubo”. Da ilfaroonline.it