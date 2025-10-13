Gaza Netanyahu | Trump migliore amico di Israele alla Casa Bianca
“Donald Trump è il migliore amico che lo Stato di Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca. Nessun presidente americano ha fatto di più per Israele”. Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando alla Knesset, alla presenza del presidente Usa Donald Trump. “Signor Presidente, lei è impegnato per questa pace. Io sono impegnato per questa pace. E insieme, Signor Presidente, realizzeremo questa pace”, ha aggiunto. “Grazie per essersi opposto alle menzogne su Israele alle Nazioni Unite”, e “per la tua fondamentale leadership” che ha portato a un accordo sostenuto da molte parti e al ritorno degli ostaggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
