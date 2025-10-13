Gaza Netanyahu saluta la pace ma continua la guerra | La campagna militare non è finita i nostri nemici torneranno pronti a rispondere - VIDEO

Nel corso del suo intervento alla Nazione, prima del rilascio degli ostaggi, Netanyahu ha parlato di "unità" allertando di non abbassare la guardia perché "i nemici stanno cercando di riprendersi per attaccare di nuovo". Un appello "all'unità" dietro cui si nasconde l'invito a non depositare le armi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Netanyahu saluta la "pace" ma continua la guerra: "La campagna militare non è finita, i nostri nemici torneranno, pronti a rispondere" - VIDEO

