Gaza Netanyahu saluta la pace ma continua la guerra | La campagna militare non è finita i nostri nemici torneranno pronti a rispondere - VIDEO
Nel corso del suo intervento alla Nazione, prima del rilascio degli ostaggi, Netanyahu ha parlato di "unità" allertando di non abbassare la guardia perché "i nemici stanno cercando di riprendersi per attaccare di nuovo". Un appello "all'unità" dietro cui si nasconde l'invito a non depositare le armi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
Netanyahu:gazawi possono lasciare Gaza
Assalto finale a Gaza City, Netanyahu: “Chi ci condanna è ipocrita”
