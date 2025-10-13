Gaza ministro esteri di Israele Gideon Sa’ar nega soluzione a 2 Stati | Parlare di Stato Palestinese è impensabile significherebbe Hamasland
Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar tira dritto e fissa paletti netti: secondo lui non è il momento per discutere la creazione di uno Stato palestinese e le condizioni poste da Tel Aviv restano ineludibili Gideon Sa’ar tira dritto e smentisce aperture a uno Stato palestinese: “Pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - ministro
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Accordo per Gaza, il ministro Tajani: ora una pace vera. “L’Italia aiuterà nella ricostruzione”
Reggia di Caserta, concerto Gergiev annullato: ministro Giuli applica censura su cultura russa, De Luca: "Però silenzio su Gaza"
Hamas comunica che oggi restituirà i corpi di quattro ostaggi israeliani sui 28 uccisi durante la prigionia nella Striscia di Gaza. Il ministro israeliano della Difesa Israel Katz parla di "mancato rispetto degli impegni": "Qualsiasi ritardo o evitamento deliberato sarà - X Vai su X
L’autore del video della bandiera italiana a Gaza ha smentito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che negli scorsi giorni aveva pubblicato le immagini definendole “un segno della riconoscenza e della gratitudine” dei palestinesi per l’operato del governo: “Ri - facebook.com Vai su Facebook
Tregua Israele-Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Meloni: "Giornata storica" - Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Secondo tg24.sky.it
Gaza, vice ministro Esteri Israele: "Hamas potrebbe iniziare a rilasciare ostaggi già oggi" - Hamas potrebbe iniziare a rilasciare gli ostaggi israeliani già questa sera, "prima del previsto". Segnala msn.com