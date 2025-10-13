Gaza ministro esteri di Israele Gideon Sa’ar nega soluzione a 2 Stati | Parlare di Stato Palestinese è impensabile significherebbe Hamasland

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar tira dritto e fissa paletti netti: secondo lui non è il momento per discutere la creazione di uno Stato palestinese e le condizioni poste da Tel Aviv restano ineludibili Gideon Sa’ar tira dritto e smentisce aperture a uno Stato palestinese: “Pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza ministro esteri di israele gideon sa8217ar nega soluzione a 2 stati parlare di stato palestinese 232 impensabile significherebbe hamasland

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ministro esteri di Israele Gideon Sa’ar nega soluzione a 2 Stati: “Parlare di Stato Palestinese è impensabile, significherebbe Hamasland”

In questa notizia si parla di: gaza - ministro

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

Accordo per Gaza, il ministro Tajani: ora una pace vera. “L’Italia aiuterà nella ricostruzione”

Reggia di Caserta, concerto Gergiev annullato: ministro Giuli applica censura su cultura russa, De Luca: "Però silenzio su Gaza"

gaza ministro esteri israeleTregua Israele-Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Meloni: "Giornata storica" - Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Secondo tg24.sky.it

Gaza, vice ministro Esteri Israele: "Hamas potrebbe iniziare a rilasciare ostaggi già oggi" - Hamas potrebbe iniziare a rilasciare gli ostaggi israeliani già questa sera, "prima del previsto". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Ministro Esteri Israele