Gaza miliziani Hamas forza di polizia temporaneamente L' annuncio di Trump Ecco cosa faranno
«Abbiamo dato loro l'approvazione per un periodo di tempo». Così Donald Trump ha risposto ad un giornalista che gli chiedeva un commento al fatto che i. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: gaza - miliziani
Gaza, svelato il mistero degli aiuti Onu che non arrivano. Israele non c’entra, i miliziani palestinesi li rubano
I messaggi criptati per gli stipendi, i 700 milioni nei tunnel e gli aiuti dirottati per Gaza: come fa Hamas a pagare i suoi miliziani
Gaza: camionista Giordano uccide due soldati israeliani. Ucciso dalla sicurezza. Hamas schiera 10mila miliziani per resistere
Il merito dell’armistizio a Gaza può essere in parte attribuito ai miliziani di Hamas, che hanno resistito per 2 anni all’Idf (ma non sono un esercito, no no…) non certo ai manifestanti anti-Israele, di cui Netanyahu si è sempre infischiato - X Vai su X
Riflettori puntati sul #Medioriente. Mentre a #Gaza prosegue il contro-esodo nel secondo giorno di cessate il fuoco, sul fronte diplomatico ci si prepara alla messa in atto dell’accordo tra Israele e #Hamas. “I miliziani stanno radunando gli ostaggi”, assicura Don - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, miliziani Hamas forza di polizia «per un periodo». L'annuncio di Trump. Ecco cosa faranno - Così Donald Trump ha risposto ad un giornalista che gli chiedeva un commento al fatto che ... Scrive ilmessaggero.it
Gaza, Hamas frena sul disarmo. E richiama 7mila miliziani - Poliziotti in uniforme e pattuglie di sicurezza tornano a circolare, segno che le milizie che ... Come scrive ilmessaggero.it