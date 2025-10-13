Gaza Meloni | io nel board? Non ho obiettivi particolari

Roma, 13 ott. (askanews) – “Non ho obiettivi particolari” per far parte del ‘board’ di gestione del processo di pace a Gaza perché è “il tempo del lavoro e non della prima fila”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Sharm el-Sheikh. A chi le chiedeva se ne avesse parlato con Trump, la premier ha risposto: “No, francamente è prematuro. Non ho obiettivi particolari: se il sostegno e la presenza dell’Italia è richiesta siamo pronti a fare la nostra parte. Mi interessa trovare soluzioni è ua grande occasione ma è complessa e chiunque voglia una stabilizzazione del medio oriente sa che questo è il tempo del lavoro non della prima fila”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

